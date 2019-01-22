» وزارة الرياضة تدعم الاتحادات بـ 14 مليون جنيه استعدادًا للأولمبياد

22 يناير 2019 - 06:32 م

وافق دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي صرف 14 ونصف مليون جنيه كجزء مقدم من الدفعة الأولى مخصصة للاتحادات الرياضية الأوليمبية للصرف علي برامج وخطط اللاعبين المؤهلين أوجاري تأهيلهم لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لعدد 29 اتحاد أوليمبي.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماع مع الاتحادات الرياضية مؤخرًا بحضور مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية، لمناقشة جميع الأمور التي تتعلق بالاستعدادات الخاصة والتي تشمل المعسكرات الداخلية والخارجية والاشتراك في البطولات الأفريقية والعالمية

وأكد الوزير أن الدولة حريصة علي دعم جميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة القادمة من اجل تحقيق افضل النتائج في جميع البطولات ورفع اسم مصر عاليًا.