» بمشاركة "صلاح".. حملة جديدة للقضاء على المخدرات

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دشنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح وأسفرت عن تفاعل أكثر من 60 مليون شخص علي وسائل التواصل الاجتماعي وزادت نسبة الاتصال علي الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان بمقدار 400 ?

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم معرض القاهرة الدولى للكتاب وتفقده جناح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ،وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير الصندوق

وتدور أحداث قصة " أنت بطل " عن الطفل المصري "عمر " 13 عاما الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان، حيث يقع صديق له فى دائرة تعاطي المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات ،ويتذكر بأن اللاعب الدولي قاد حملة "انت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته، مما جعله يبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمي لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه حيث قام بالتواصل مع البريد الاليكترونى للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح وتستمر احداث القصة فى العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولى فى النهاية .

وقالت " والى " أننا نطلق اليوم مرحلة جديدة للحملة وهي بداية لسلسلة مغامرات " أنت البطل " والتي تم إعدادها مع اللاعب الدولي محمد صلاح لتوعية الأطفال في الشريحة العمرية من ( 9 الي 13 عام) وانه سيتم توظيف العمل القصصي ضمن فاعليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال رواد المعرض مع توزيع 10 الاف نسخة مجانية عليهم لرفع الوعي بخطورة تعاطي و إدمان المخدرات في اطار عمل فني جذاب يستثمر احد اهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال مع تحفيزهم بتقديم جوائز رياضية من خلال تنظيم مسابقات فنية وادبية

وأوضحت " والى " أنه سيتم نشر هذا العمل القصصي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة باستهداف أكثر من نصف مليون طالب داخل المدارس وقصور الثقافة (كمرحلة آولي ) خلال عام 2019 ويقوم بتنفيذ هذه الفاعليات بالكامل متطوعين شباب حيث يوجد لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 27 ألف متطوع بكافة المحافظات.

وأشارت " والى " إلى أن شهر مارس القادم سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من حملة (أنت أقوى من المخدرات) مع اللاعب الدولي محمد صلاح بتصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب.


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