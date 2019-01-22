وزيرة الصحة: استلام مستشفى "أبو خليفة للطوارئ" مارس المقبل

22 يناير 2019 - 06:21 م

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، يرافقها اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، والدكتور محمود المتينى، عميد طب جامعة عين شمس، والدكتور أسامة عنتر، عميد طب جامعة قناة السويس، أعمال الإنشاءات الخاصة بمسشفى أبو خليفة للطوارئ، بمركز القنطرة غرب، بمحافظة الإسماعيلية و التي بلغت التكلفة الإنشائية 273 مليون جنيه.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم استلام ابتدائي للمستشفى شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة كافة التجهيزات الطبية، و التى سيتم توفيرها خلال شهرين، من خلال فريق طبى مشترك من أساتذة كليات الطب بجامعتى عين شمس وقناة السويس.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه سيتم تشغيل المستشفى بالشراكة مع جامعتى عين شمس، وقناة السويس، حيث سيتم توفير التخصصات الجراحية المطلوبة لاستقبال كافة الحوادث ، ووجهت فى هذا الشأن بتوفير كافة الأجهزة الطبية والآلات الجراحية الحديثة، لتوفير كافة الرعاية الصحية للمواطنين، ووفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وذكرت وزيرة الصحة أن أعمال التطوير في المستشفى شملت 8 أقسام، وهى قسم الاستقبال ويحتوى 12 غرفة وهم 2 إنعاش و6 ملاحظة و2 فرز بالإضافة إلى غرفتين للعمليات، وقسم العيادات ويحتوى على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3غرف للعلاج الطبيعي وصيدلة وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوى على 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوى على 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجي والبكتريولوجي، وقسم الأشعة وبه 2 أشعة سينية و وواحدة مقطعية ودوبلر بالإضافة الى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، لافتة إلى إن سعة المستشفى 114 سرير تضمنت 13 سرير رعاية مركزة، حيث تم إنشاء المستشفى بالكامل على مساحة 12 الف و500 متر مربع.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بأعمال التطوير التى تشهدها المستشفى، و التي أصبحت صرحا طبيا يخدم إقليم القناة وسيناء، ووجهت الشكر لمحافظ الإسماعيلية لما يوليه من اهتمام للقطاع الصحي بالمحافظة.

ووجهت وزيرة الصحة، بأن تكون المستشفى ضمن خطة التأمين الطبي لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي ستستضيفه مصر، مؤكدة توفير كافة القوي البشرية، بما يساهم فى توفير خدمة طبية تليق باسم مصر.

ووجهت الوزيرة خلال الزيارة بإنشاء مركز للكلى الصناعي وجراحات الكلى بمستشفى الإسماعيلية العام، بهدف التوسع فى تقديم الخدمة الطبية لمرضى الكلي بالمحافظة.

كما أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع عمداء كليات الطب بالجامعات، الأحد القادم بديوان عام وزارة الصحة، لمناقشة وبحث تطوير منظومة الغسيل الكلوي ورعاية الغسيل الكلوي، للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات، فى تطوير الخدمة الطبية، بما يخدم المريض المصري.



