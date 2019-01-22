مدبولي يلتقي رئيس "ساب" خلال مشاركته بمؤتمر دافوس

22 يناير 2019 - 06:12 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة ساب المتخصصة فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر دافوس الاقتصادي العالمى.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لاستثمارات شركة ساب فى السوق المصرية، والتي بدأت منذ ما يزيد على 10 سنوات، مؤكداً اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز تواجد شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى السوق المصرية، خاصة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بميكنة الخدمات الحكومية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الرقمية فى مختلف المجالات.

من جانبه، أكد رئيس شركة ساب أن مصر تمتلك مقومات متميزة لتشجيع صناعات البرمجيات، منها صغر سن القوة البشرية، والبنية التحتية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمدعومة بتوجهات القيادة السياسية، ومن ثم فإن شركة ساب تتطلع لتعزيز تواجدها فى السوق المصري، سواء على صعيد الاستثمارات التقليدية، او من خلال الجوانب المستحدثة وفى مقدمتها ما يعرف بـ" اقتصاد الخبرة" experience economy ، فعقّب رئيس الوزراء مُرَحّباً بتحمس الشركة للاستثمار فى مصر فى هذه المجالات، وطلب قيام الشركة باستكمال التواصل مع وزارتي الاستثمار والاتصالات لبحث التفاصيل.