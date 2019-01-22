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تأجيل محاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان لغد

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الدستور

الجنايات

كتائب حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة  215متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان " لجلسة غدا الأربعاء لسماع مرافعة الدفاع. 

جاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».


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