شكري يستقبل رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

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استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء 22 يناير الجاري "الحاج اس سي" الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى مصر حالياً.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره وترحيبه بالزيارة، مشيراً إلى أن مصر تولي أهمية فائقة لدعم الاتحاد الدولي وكذا الهلال الأحمر المصري بما يسهم في نشر الوعي بمبادئ الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على إيلاء مصر اهتماماً خاصة بالشئون الإنسانية في القارة الأفريقية على ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي في هذا الصدد. في هذا السياق، أشار شكري إلى أهمية التعاون في موضوعات الصحة ومكافحة الأوبئة والأمراض في أفريقيا، منوهاً بالمساعدات التي تقدمها مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كما استعرض شكري عددا من المبادرات للتعاون مع الدول الأفريقية لمكافحة الأمراض المعدية، والتي تحظى برعاية السيد رئيس الجمهورية، وأخرها مبادرة علاج الأشقاء الأفارقة المصابون بفيروس "سي".
هذا، وأشار الوزير شكري إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأزمة في الشرق الأوسط، مستعرضاً جهود مصر لتخفيف المعاناة الإنسانية في عدد من الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن استضافة مصر لعدد كبير من المهاجرين واللاجئين من الدول المجاورة.
ومن جانبه، قدّم الأمين العام للاتحاد الدولي الشكر لمصر على دورها في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، معرباً عن تثمينه لكل الجهد الذي تقوم به مصر بمؤسساتها كافة والهلال الأحمر المصري، ومشيداً بالتعاون المستمر مع وزارة الخارجية وكذلك من خلال البعثة المصرية في جنيف. كما أكد "الحاج اس سي" على رغبته في مواصلة التعاون مع مصر في شتى المناحي وتطوير هذا التعاون بغية استدامته.

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