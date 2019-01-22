» كوريا الجنوبية تتأهل إلى دور الـ8 بكأس آسيا

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كوريا الجنوبية

المصريون

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا بعد الفوز على البحرين، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.

وسجل لمنتخب كوريا الجنوبية كل من، هوانج في الدقيقة 44، وكيم في الدقيقة 107، بينما سجل للبحرين محمد الرميحي في الدقيقة 77.

وسيواجه منتخب كوريا الجنوبية، في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة قطر والعراق المُقرر إقامتها، بعد قليل.

وانتهى الشوطان الأصليان لمباراة البحرين أمام كوريا الجنوبية بالتعادل الإيجابي 1/1، ليتجه الفريقان للعب شوطين إضافيين، ويستطيع منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل هدف بالدقيقة 107 عن طريق لاعبه كيم، ليخطف الفوز وبطاقة التأهل لدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.



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