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سفير مصر في كييف يستقبل مفتي أوكرانيا

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حسن عاشور

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استقبل الدكتور  حسام الدين علي سفير مصر لدى أوكرانيا، فضيلة الشيخ أحمد تميم مفتى أوكرانيا ومدير الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا، والدكتور حسام الحلواني مدير إدارة العلاقات الخارجية بالإدارة الدينية التابعة لمكتب مفتى أوكرانيا، وذلك بمقر السفارة المصرية في كييف يوم 21 يناير الجاري.

وصرح السفير المصري، بأن الشيخ تميم استعرض جهود الإدارة الدينية خلال الفترة الأخيرة، حيث شارك فضيلته في عدد من الفعاليات والمؤتمرات داخل وخارج أوكرانيا، وتطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة نشاط الإدارة الدينية سواء في كييف أو في مختلف المدن الأوكرانية، والتوسعات الجاري تنفيذها في المنشآت والمساجد التابعة للإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا والتي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية فضلاً عن تغطية نطاق جغرافي أكبر، بما يسهم في تيسير خدمة مسلمي أوكرانيا وكافة المواطنين بالمدن الأوكرانية.

كما تناول اللقاء بحث سبل زيادة آفاق التعاون مع الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطى للأزهر الشريف، حيث أكد الشيخ تميم على اعتزاز الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا باتخاذها الأزهر الشريف كمرجعية لها في نشاطها الهادف إلى تعزيز مبادئ الوسطية والاعتدال الديني.

ومن جانبه، أعرب سفير مصر لدى أوكرانيا عن تقديره لدور الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا وجهودها في هذا الشأن، مؤكداً على استعداد مصر الدائم لتقديم الدعم اللازم لنشر ثقافة السلام ومحاربة التطرف بكافة صوره.



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