«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

22 يناير 2019 - 05:36 م

سادت حالة من الغضب والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو للإعلامية رانيا بدوي، وهي تروج للروبوت الجنسي من خلال نصح السيدات بشرائه والاستغناء على الرجال، داعية النساء إلى استخدامه بديلًا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية.

وقالت رانيا بدوي، في برنامجها "كلام رنوش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تحت عنوان قُطُع الراجل الطبيعي: "مفاجأة لكل الستات اللي عايزة تعيش حياتها في هناء ومن غير عكننة، لو كنت مطلقة وهتموتي على الزواج وخائفة تجربي "ليطلع شبه المأفون" أو أرملة، وخائفة "الناس تاكل وشك.. وتقول: ما صانتش الرجل في تربته".. إليك العرض الخرافي رجل روبوت على كل صنف ولون، "النحنوح" و"الحمش"، "اللي بيسبل"، و"اللي بيغازل"، "واللي بيدخل على طول في الموضوع".

وأضافت في إطار الدعاية للربوت الجنسي: "هيدلعك لا هيقلوك تخنتي أو يا خميرة العكننة.. وكل ما هتطلي في وشه هيقولك: "بحبك يا قمر، بموت فيك يا غزال".

وأشارت إلى أن "الأسعار مثل أي سلعة تبدأ "غالية" وبعدها "هيرخصوا ويرطرطوا"، الأسعار تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 16 ألف دولار. مميزاته بيقوم بكل الوظائف العضوية للرجل، "الوظائف إياها"، "لهلوبة في شغل البيت، محترف فغي المكواه، وأستاذ في تشطيب الحوض".

وتساءلت بدوي في سخرية: الرجل بعد فترة من الزواج ما فائدته: غير أنه يغير الأنبوية ويشغل السخان"ـ لتنتهي إلى القول: "يا شيخة هيني قرشك ولا تهيني نفسك.. واختاري اللي على مزاجك.. قطع الرجل الطبيعي".

وكانت بدوي أطلقت في أواخر العام الماضي برنامجًا على الإنترنت فقط، عن طريق "فيسبوك، ويوتيوب"، محتواه بعيدًا عن الأحداث السياسية، بعد أن ابتعدت عن الشاشات فترة طويلة.

يذكر أن بدوي كانت تشارك الإعلامي الشهير عمرو أديب لسنوات طويلة تقدم برنامجه اليومي، ومع انتقاله إلى فضائية "ON E " ظهرت معه لحلقة واحدة قبل أن يتم منعها من الظهور إثر مهاجمتها لوزيرة الاستثمار".



