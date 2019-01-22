» تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل موقعة بيراميدز

22 يناير 2019 - 05:30 م

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها رئيس النادي، مع اللاعبين قبل مران اليوم الثلاثاء.

وأوضح أمير مرتضى، أنه خلال الجلسة، قدم رئيس الزمالك التهنئة للاعبين بالفوز على اتحاد طنجة المغربي والتأهل لدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، مشيدًا بالأداء والمستوى الفني المميز.

وقال المشرف العام: إن رئيس الزمالك طلب من اللاعبين التركيز في لقاء بيراميدز المقرر له بعد غد الخميس لمواصلة الانتصارات، واللعب بهدوء وعدم التأثر بأي أمور أخرى، وتنفيذ تعليمات المدير الفني والحفاظ على القمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على اتحاد طنجة المغربي بثلاثة أهداف لهدف باللقاء الذي جمع الفريقين بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية والتأهل لدور المجموعات.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدًا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري، والمقرر لها الثامنة مساء يوم الخميس المقبل.

ويتصدر سباق الهدافين ثنائي الزمالك محمود علاء مدافع الفريق ومحمود عبد المنعم “كهربا” صانع الألعاب برصيد 9 أهداف لكل منهما بالتساوي مع حسام باولو مهاجم الداخلية والمعار من نادي الزمالك بنفس الرصيد ويتصدر الزمالك ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة.