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حملات تموينية مفاجئة بجميع المراكز والأحياء بمدينة أسيوط

قبلي وبحري

التموين
ارشيفية

حسين عثمان

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ضبط

حملة تموينية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومديريات الطب البيطري والتموين والصحة ومباحث التموين وشرطة المرافق مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطن لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون.

وكشف محافظ أسيوط أن الأجهزة الرقابية نجحت خلال حملاتها المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة في تحرير 2193 محضر متنوع بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد المحلات الشهيرة لبيع المواد الغذائية بمدينة أسيوط.

وجدد المحافظ تأكيده للأجهزة الرقابية بمواصلة حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامتها حفاظا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الأولوية للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة وسلامة الأفراد.

كانت حملة مكبرة انطلقت اليوم بصورة مفاجئة بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وبالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية من صحة وطب بيطرى وتموين ورؤساء المراكز والأحياء واستهدفت المحال التجارية والأسواق بهدف التأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق ومحاربة الغش التجارى بكافة أشكاله والقضاء على تجار السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وأسفرت عن ضبط 77 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة بأحد المحلات الشهيرة بمدينة أسيوط وتم مصادرة المضبوطات تمهيدًا لإعدامها بالإضافة إلى تحرير 2193 محضر متنوع بجميع مراكز ومدن المحافظة منها منها 45 محضر بمركز أسيوط و78 محضر بحي شرق مدينة أسيوط و94 محضر بحي غرب مدينة أسيوط و163 بمركز الفتح و209 بأبنوب و190 محضر بمنفلوط و252 بالقوصية و238 محضر بديروط أما في مركز أبوتيج فتم تحرير 267 محضر ومركز صدفا 145 محضر و190 محضر بساحل سليم و142 محضر بالغنايم بالإضافة إلى 180 محضر بمركز البداري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.



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