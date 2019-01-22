الاستعانة بخريجي الجامعات في «طلاء العقارات»

22 يناير 2019 - 05:18 م

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعانة بخريجى كليات الجامعة المختلفة، وعلى رأسها الهندسة والتربية النوعية في مشروعات التطوير الحضارى لعقارات بورسعيد، والحفاظ على التراث المعماري للمحافظة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حضر الاجتماع الدوري لمجلس جامعة بورسعيد، والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وخلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مجهودات وإنجازات المحافظة خلال المرحلة السابقة وأهمية دور الجامعة في دفع مشروعات التنمية القائمة على أرض المحافظة.

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الاستفادة بالخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وأعضاء هيئات التدريس وجموع الطلاب والخريجين في وضع الدراسات والرؤى الفنية المتخصصة لمشروعات التطوير الجارية بالمحافظة.

وكان الرئيس السيسي قد كلف الحكومة، بالتعامل مع جميع المباني التي لم يتم طلاء واجهاتها، على أن يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واعتبارها مخالفة "عدم استكمال بناء"، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلًا من المنظر غير الحضاري الحالي لها.



