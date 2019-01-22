» طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي

22 يناير 2019 - 05:13 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف، قائمة فريقه، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 للدوري، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غد الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وضم طلعت يوسف جميع لاعبي الفريق " 26 لاعبا"، للمعسكر وهم: "أحمد عادل – محمود حمدى – محمد كوكو في حراسة المرمي أحمد مودي – طه عادل – محمد دسوقي – عصام صبحى – صلاح ريكو – محمد توني – شريف حازم – أسامة جلال – أحمد محسن – حسام عبد الواحد - شيميلس بيكلي – رجب عمران – مروان حمدي – صلاح عاشور – عاصم سعيد – هانى سعيد – مصطفى شبيطة – محمد رمضان – جون أنطوي – باولن فوافي – محمد دبش – وليد عادل – نصر رمضان".