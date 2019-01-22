» مصر تنتج 12 مليار "بيضة" سنويًا

22 يناير 2019 - 05:12 م

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مصر فتحت باب تصدير بيض المائدة "الطازج" إلى دول البحرين، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيوانى والاتجاه إلى التصدير، حيث تنتج مصر12 مليار بيضة سنويا.

وأضافت "محرز"، في تصريحات صحفية، أن أول شحنة من بيض المائدة "الطازج" مصدر للمنامة بلغت 360 ألف بيضة وجار الشحن، ويعد ذلك نجاحا للجهود التي تبذل للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه جارٍ فتح أسواق جديدة لتصدير بيض المائدة "الطازج " إلى العديد من الدول الأخرى، مؤكدة أن مصر أصبحت سوقا قويا في صناعة إنتاج الدواجن بفضل جهود المنتجين والقطاعات المختلفة في الدولة والتزام المربين بقواعد الأمان الحيوي بالمزارع ومتابعة سلسلة الإنتاج.

وأشارت إلى أن فتح أسواق جديد لتصدير منتجات الدواجن يساهم في زيادة الدخل القومى، ونواصل فتح الأسواق الجديدة من خلال الزيارات المتبادلة والتعاون المتبادل بين البلدان العربية والأفريقية.

ولفتت منى محرز إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من بيض المائدة بإنتاج يبلغ 12 مليار بيضة سنويا مطابق لجميع الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن خطة الدولة تعتمد على التوسع في مظلة تراخيص مزارع إنتاج بيض المائدة وفقا لمعايير الأمان الحيوى، وزيادة إنتاج مزارع بيض المائدة من خلال التيسيرات الائتمانية التي أقرتها الحكومة لحماية الإنتاج المحلى من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع، ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، ضمن خطة التوسع في الإنتاج الداجنى وبيض المائدة.



