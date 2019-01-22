» تشغيل جهاز "المعجل الخطي" خلال شهر لمرضى أورام أسيوط

22 يناير 2019 - 05:10 م

أكد الدكتور سامي عبد الرحمن، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، قرب تشغيل جهاز المعجل الخطي لخدمة مرضى الأورام بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن الجهاز تشخيصي علاجي ويعمل بدقة كاملة جاء ذلك في تصريحات خاصة الـ"المصريون" بحضور الدكتور محسن حفني نائب رئيس مكافحة العدوى ومحمد عبدالسلام مدير الشئون الإدارية وعلي حسن مدير عام المشتريات وعبدالمالك محمد مدير العلاقات العامة والإعلام .

وقال عبدالرحمن بان المعهد قام بتركيب جهازين أحدهما" صيني " لا يعمل بكامل طاقته " مخفف " وتم مخاطبة الشركة الموردة لإصلاحه او إعادته مرة أخرى لها لوجود عيوب فنية به حيث تم التعاقد مع الشركة الموردة بسداد قيمته من الإيرادات والجهاز الأخير تم شراؤه بمبلغ 21 مليون جنيه قام أعضاء مجلس النواب بمخاطبة وزارة المالية والتعليم العالي حيث قاما بتوفير مبلغ 15 مليون جنيه و6 مليون تحملهم المعهد

وأشار عبدالرحمن إلى أن الجهاز ينقصه جهازين آخرين ملحقين به يصل ثمنهم إلى 12 مليون جنيه وخلال زيارة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لجامعة أسيوط بعد إن قام الدكتور طارق الجمال بتقديم مذكرة له بوضع الجهاز وحاجته إلى جهازين آخرين لخدمة مرضى الصعيد فأعطى تعليماته للبنك الأهلي بتوفير المبلغ وبالفعل جاري استلام الجهازين وتشغيله خلال شهر موضحا أنه تم جمع تبرعات من أعضاء هيئة التدريس وآخرين وصلت إلى 850 ألف جنيه تم بها عمل الإنشاءات الخاصة بالجهاز وفق المواصفات المطلوبة

وقال سامي أن الجهاز يلعب دورا هاما في علاج وتشخيص الكثير من أمراض الأورام وتصل قوته في ضخ إشعاعاته لعلاج أكثر من 50 مريض يوميا وطالب الدكتور سامي عبدالرحمن عميد المعهد المجتمع المدني بالتكاتف مع إدارة المعهد للنهوض بالخدمات العلاجية المقدمة وكذلك إطلاق مبادرات لحملات التبرع بالدم لتوفيره للمرضى الذين يحتاجونه بصفة مستمرة



