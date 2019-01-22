لأول مرة.. مصر تصدر «البيض» للبحرين

22 يناير 2019 - 05:09 م

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: إن القيادة السياسية تولى اهتمام خاص بتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيوانى والاتجاه إلى التصدير، موضحة أن مصر فتحت باب تصدير بيض المائدة "الطازج" إلى دولة البحرين.

وأضافت محرز أن أول شحنة من بيض المائدة "الطازج" مصدر للمنامة بلغت 360 ألف بيضة وجار الشحن، ويعد ذلك نجاحا للجهود التي تبذل للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه جار فتح أسواق جديدة لتصدير بيض المائدة "الطازج " إلى العديد من الدول الأخرى، مؤكدة أن مصر أصبحت سوقا قويا في صناعة إنتاج الدواجن بفضل جهود المنتجين والقطاعات المختلفة في الدولة وآلتزام المربين بقواعد الأمان الحيوي بالمزارع ومتابعة سلسلة الإنتاج.

وأشارت إلى أن فتح أسواق جديد لتصدير منتجات الدواجن يساهم في زيادة الدخل القومى، ونواصل فتح الأسواق الجديدة من خلال الزيارات المتبادلة والتعاون المتبادل بين البلدان العربية والأفريقية.

ولفتت منى محرز إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من بيض المائدة بإنتاج يبلغ 12 مليار بيضة سنويا مطابق لجميع الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن خطة الدولة تعتمد على التوسع في مظلة تراخيص مزارع إنتاج بيض المائدة وفقا لمعايير الأمان الحيوى، وزيادة إنتاج مزارع بيض المائدة من خلال التيسيرات الائتمانية التي أقرتها الحكومة لحماية الإنتاج المحلى من خلال تسهيلات تراخيص تشغيل هذه المزارع، ومنها الحصول على قروض بنكية بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، ضمن خطة التوسع في الإنتاج الداجنى وبيض المائدة.