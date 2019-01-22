"الأرصاد": الشبورة مستمرة أسبوعًا

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الأرصاد

ضباب

سبورت

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، محذرًا قائدي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية من الشبورة التي تصل إلى حد الضباب، خلال الساعات الأولى من الصباح.

وقال "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية للفضائية الأولى المصرية، إن الشبورة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مطالبا قائدى السيارات بتقليل السرعة وتوخي أعلى درجات الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وناشد قائدى السيارات بإضاءة الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير، والوقوف على يمين الطريق في حالة الدخول لمنطقة ضبابية والانتظار حتى تحسن الرؤية.

وأكد أن طقس البلاد لن يشهد أي تغيير وسيظل دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، حتى بداية الأسبوع المقبل.



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