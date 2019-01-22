رسميًا.. «بوما» ترعى ملابس المنتخب

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اتحاد الكرة

المصريون

بوما

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، التعاقد مع شركة "بوما" العالمية للملابس الرياضية، لمدة أربعة أعوام قادمة.

وكانت إدارة الاتحاد المصري والشركة العالمية التقتا للتعاون مجددًا اعتبارًا من العام الحالي، حيث يرى اتحاد كرة القدم في شركة "بوما" أنها من الشركات صاحبة السمعة الطيبة على مستوى العالم، ومن ثم تغطية احتياجات المنتخبات الوطنية من الملابس الرياضية من خلالها.

وتتطلع "بوما" لأن تعود علامتها التجارية مرة أخرى إلى المنتخبات الوطنية المصرية ، خاصة المنتخب الأول المشارك في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في صيف العام المقبل، ووصفت شركة "بوما" تعاقدها مع الاتحاد المصري بأنه يأتي استمرارا للإرث الذي تركته منذ سنوات بالتعاون بكل فخر مع واحد من أنجح فرق القارة الأفريقية، ومصدر لتعزيز سمعة أي شركة يرتدي علامتها التجارية.

وقال يوهان أدامسون، مدير التسويق والترخيص الرياضي في "بوما": نأمل أن نتمكن مع الفراعنة من الاستمرار حيث توقفنا من خلال الحصول على اللقب في البطولة الإفريقية المقبلة خلال العام الحالي ، حيث سبق وأن بنينا الشراكة مع الجانب المصري على قاعدة تدعو إلى الفخر بتحقيق الفراعنة إنجاز غير مسبوق بالفوز بثلاثة ألقاب قارية متتالية بين عامي 2006 و 2010 ، فضلا عن أن المنتخب المصري في الصدارة الأفريقية بسبعة ألقاب قارية ، مما يجعله أنجح فريق في كرة القدم الأفريقية.

وأضاف أنه لأمر رائع أن نعود مع القط الكبير، العلامة التجارية لشركة بوما- في عام 2019، لنستعيد معا الذكريات السعيدة والناجحة، في عام مهم لكرة القدم المصرية كما وصفه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

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