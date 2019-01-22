شاهد.. لحظة اعتقال خاطف الطائرة الروسية

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القبض على خاطف الطائرة الروسية
القبض على خاطف الطائرة الروسية

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الأمن

الطائرة الروسية

لحظة اعتقال

اعتقلت قوات الأمن الروسية اليوم الثلاثاء، خاطف الطائرة المدنية التي كانت متجهة في رحلة داخلية من سيبيريا إلى العاصمة موسكو.

وأظهر فيديو، الذي التقط من داخل الطائرة رجال أمن روس وهم يعتقلون الخاطف، قبل أن تشير وسائل إعلام روسية إلى أنه الرجل كان تحت تأثير الكحول حين أقدم على عملية الخطف.

وحاول الرجل السيطرة على الطائرة، التي تقل على متنها 75 مسافرا، وطلب من الطيار تحويل مسارها إلى أفغانستان، لكنها اضطرت للهبوط في مدينة خانتي مانسيسك.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) وهي من طراز إس.يو 1515، أقلعت من مدينة سورجوت في طريقها إلى موسكو.

وقالت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب إن قائد الطائرة قرر الهبوط في مطار مدينة خانتي مانسيسك في سيبيريا بعد أن طلب الراكب ذلك.



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