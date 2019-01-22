  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:27 م
بحث متقدم
سوق العقارات بمصر

الاستعانة بخريجي الجامعات في «طلاء العقارات»

شبورة- أرشيفية

"الأرصاد": الشبورة مستمرة أسبوعًا

شاهد.. أكبر طبق بيض في العالم

لأول مرة.. مصر تصدر «البيض» للبحرين

القبض على خاطف الطائرة الروسية

شاهد.. لحظة اعتقال خاطف الطائرة الروسية

السيسي

السيسي يسمح لـ"مدبولي" و7 وزراء بالسفر

زيارات فرعونية

أماكن فرعونية يتبرك بها المصريون.. «ضحك على الدقون»

منتخب مصر

رسميًا.. «بوما» ترعى ملابس المنتخب

الفتاة السعودية رهف

«رهف» توجه رسالة.. وسعوديون: تنتظرك أيام سوداء

عمليات قصف

الجيش يعلن مقتل 59 تكفيريًا

الداخلية

بالتفاصيل.. الداخلية تعلن تصفية خلية إخوانية بالقليوبية

السيسي يسمح لـ"مدبولي" و7 وزراء بالسفر

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

وكالات

أخبار متعلقة
#

"مدبولى" يهنئ الرئيس بحلول ذكرى ثورة يناير

#

شاهد.. مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء أرمينيا

#

منع كبار رجال الدولة من السفر بدون إذن الرئيس

#

هذا ما قالته الخارجية الأمريكية عن الرئيس السيسي

السيسي

مصطفى مدبولى

اذن سفر

حصل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، و7 وزراء آخرين على إذن الرئيس عبدالفتاح السيسي للسفر خارج البلاد، لأداء مهام رسمية، وذلك في أول تطبيق لقرار رقم 23 لسنة 2019، بضوابط سفر كبار رجال الدولة إلى خارج البلاد.

ويسافر "مدبولي" للمشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، نيابة عن "السيسي"، برفقة 3 وزراء، فيما يسافر 3 آخرين في مهمة أخرى لألمانيا، بينما سافر وزير التربية والتعليم إلى لندن.

وتضم قائمة الوزراء، المسافرين لسويسرا برفقة "مدبولي"، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

ويشارك الوزراء الثلاثة مع رئيس الوزراء في فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي، وفي مباحثاته مع المسئولين الحكوميين العرب والأجانب، وكبار المستثمرين، والشركات والمؤسسات الدولية في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع تلك البلدان، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

أما قائمة الوزراء المسافرين لـ"ألمانيا"؛ فتضم كلاً من الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في مهمة لبحث سبل نقل التكنولوجيا الألمانية المتقدمة في مجال إعادة تدوير المخلفات لمصر.

وسافر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلى لندن للمشاركة في معرض "BETT Show " العالمي المقرر انطلاقه غدا الأربعاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة قطر والعراق
» طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي
» مصر تنتج 12 مليار "بيضة" سنويًا
» تشغيل جهاز "المعجل الخطي" خلال شهر لمرضى أورام أسيوط
» أمن أسيوط يكشف غموض مقتل الطفلة "مريم"
» رصد صاروخ إسرائيلي شرق "المتوسط"
» حريق بممر الراعي الصالح بشبرا مصر
» تعديل وزاري على حكومة الرزاز بالأردن
» إحباط اختطاف طائرة مدنية بطريقها إلى موسكو
» بالتفاصيل.. الداخلية تعلن تصفية خلية إخوانية بالقليوبية
» أرسنال يعلن إصابة "بيليرين" بقطع فى الرباط الصليبى

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:56 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة