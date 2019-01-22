» رصد صاروخ إسرائيلي شرق "المتوسط"

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إسرائيل

البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية رصدت إطلاق إسرائيل صاروخًا فوق البحر المتوسط في إطار تجاربها على منظومة الدفاع الجوي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع "رصدت الوسائل الإلكترونية التابعة للقوات الجوية — الفضائية الروسية، اليوم في الساعة 7 و35 دقيقة إطلاق صاروخ نحو هدف فوق البحر المتوسط".

وأفادت وزارة الدفاع بأن المسار المستهدف "مر من الجزء الأوسط من البحر المتوسط باتجاه الساحل الشرقي".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن "وزارة الدفاع أجرت اليوم اختبارا ناجحا بصاروخ (حيتس 3) المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث اعترض صاروخ (حيتس 3) صاروخ الهدف خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية".

وتابع، في تغريدة على "تويتر"، "منظومة صواريخ الحيتس (سهم بالعربية) تعطي إسرائيل القدرة على حماية سمائها وأراضيها من صواريخ ثقيلة بعيدة المدى".



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