الجيش يعلن مقتل 59 تكفيريًا

22 يناير 2019 - 04:31 م

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة مقتل 44 تكفيريًا بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني، بالإضافة إلى مقتل 15 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة بواسطة عناصر الأمن الوطني.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له، إنه فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية:

تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 44 فرد تكفيرى عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثانى والثالث.

وفى ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية، تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطنى أسفرت عن القضاء على 15 فرد تكفيرى شديدى الخطورة.

كما تم القبض على 142 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وتدمير والتحفظ على 15 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، وعدد 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وقامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 56 عربة دفع رباعى تستخدمهم العناصر التكفيرية و6عربة على الاتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى، و39 عربة على الاتجاه الإستراتيجى الجنوبى، و11 عربة على الاتجاه الإستراتيجى الغربى، بالإضافة إلى تدمير 2 مخبأ للعناصر التكفيرية.

واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.

وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 242 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات:

وتمكنت من ضبط 104 بندقية مختلفة الأنواع و250 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 2666 كجم لجوهر الحشيش المخدر و6826 كجم من نبات البانجو و43 كجم من مادتى الهيروين والأفيون و2,5 مليون قرص مخدر.

كما تمكنت من ضبط 85 عربة و6 دراجة نارية تستخدم فى أعمال التهريب، بالإضافة إلى ضبط 15 جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن، وضبط عدد من المبالغ النقدية، كما تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 2189 فرد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للبلاد.

وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين بشمال سيناء تم اكتشاف وتدمير 6 فتحة نفق، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.