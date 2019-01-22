السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب

22 يناير 2019 - 03:24 م

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعرض التليفزيون المصري، لقطات من جولة «السيسي»، في معرض الكتاب بصحبة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفتتح فيها الرئيس «السيسي»، معرض الكتاب، ويتزامن ذلك مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للمعرض، ونقله لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور، غدًا الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 1230 ناشرًا يمثلون 35 جنسية.