بالتفاصيل.. الداخلية تعلن تصفية خلية إخوانية بالقليوبية

22 يناير 2019 - 03:21 م

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل ، تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة وإستغلالهم لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة .

وقالت الوزارة علي صفحتها على الفيس بوك: "بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الشرطة وتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع عدد " 5 " منهم والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وعبوات متفجرة والأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيعها".