تعديل وزاري على حكومة الرزاز بالأردن

22 يناير 2019 - 03:17 م

أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، عن تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل 4 حقائب وزارية، هي التعليم العالي والشؤون البلدية والسياحة والنقل.

ونص المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على تعيين وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت الوكالة أنه تم تعين وليد محي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية، ومجد محمد شويكة وزيرا للسياحة والآثار، وأنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، بحضور الرزاز، ورئيس الديوان الملكي، وعدد من المسؤولين بالديوان.