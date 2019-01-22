قيادي إخوانى: منصات الإسلاميين بالتحرير ضيّعت الثورة

22 يناير 2019 - 02:38 م

قال محيي عيسى، القيادي الإخواني والبرلماني السابق إن ثورة يناير ستبقى علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث فقد تغير بعدها كل شيء وجرت في الأرض مياه بعضها عذب فرات وأكثرها أسن عفن.

وكتب في منشور له على حسابه في "فيس بوك" إنه طفح الكيل بعد ثلاثين عامًا من حكم مبارك وبلغت القلوب الحناجر وحانت ساعة التغيير، فجلس القبطى المصرى مع أخيه المسلم وأعانه على الوضوء والصلاة، ولم يكن مشهدًا عبثيًا أو مسرحيًا بل كان تعبيرًا صادقًا عن النسيج المصري الأصيل".

وتساءل عيسي: فماذا حدث ولما تعكر الماء الصفو حتى صار كدرا وطينا.

وتابع: كانت بداية الاختلاف والخلاف والانقسام هو اختراع المنصات الملعونة والتي كانت أشبه بسوق عكاظ، مضيفًا: كنت أذهب إلى التحرير بعد الثورة بشهر تقريبًا فينتابني الحزن والقلق على مصير ثورة غضة لم يشتد عودها بعد.

وأوضح أنني رأيت وقتها عشرات المنصات والكل يتنافس على قوة الحشد وبالقطع كانت منصة الإسلاميين هي الأكبر لكن سرعان ما انقسمت هي الأخرى إلى منصات فرعية.

كانت هناك منصة للجماعة الإسلامية يلتف حولها العشرات وأخرى للجهاديين وثالثة للسلفيين يتسابق عليها الآلاف إذا نادى منادٍ بوصول شيخ من مشايخ السلفية.

وأشار إلى أن منصة الإخوان كانت هى الأكبر حشدًا والأعلى صوتا، منوهًا بأن المنصات الأخرى والتي كان يصاحبها بعض الأغاني والأناشيد رأيت بعض الإسلاميين يمنعونهم ويحطمون المنصة وعندما أبديت غضبى لهذه البدايات غير المبشرة لاستيعاب الآخر كان رد الفعل أن هذا هو وقت الإسلام وفقط.

وتابع: انقسمت النخبة بعد فترة حول بيان مارس والدستور والشريعة ورويدًا رويدًا تم أسلمة ثورة لم تكن يومًا فى حساب الإسلاميين، بل قال عنها مؤسس الإخوان الأول إنها هوجاء غوغائية وحذر من السعى إليها أو الاشتراك فيها.

وأكد عيسي أن شعارات الشريعة أصبحت عناوين لمليونيات الجمعة وتصدّر المشايخ المنصات بدلاً عن السياسيين وأصبح وتر الشريعة شعارًا يُدغدغ به عواطف البسطاء من الشعب.

واختتم حديثه قائلاً: هذا هو واقع ثورة كانت أمل شعب متهالك وأمة ضائعة أضعناها بأطماع وغباء.