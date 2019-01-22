» أرسنال يعلن إصابة "بيليرين" بقطع فى الرباط الصليبى

22 يناير 2019 - 02:23 م

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، حجم إصابة الإسباني هيكتور بيليرين لاعب الفريق، التي تعرض لها خلال مشاركته مع الجانرز أمام تشيلسي، السبت الماضي، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرسنال في بيانه، إن هيكتور بيليرين مدافع الفريق، تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري، وسيغيب عن الملاعب فترة ما بين 6 إلي 9 أشهر.

وأكد النادي الإنجليزي في البيان، أن اللاعب الإسباني هيكتور بيليرين سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.