  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:45 م
بحث متقدم
بث مباشر.. السيسي يفتتح " الاستزراع السمكي "

السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب

الداخلية

بالتفاصيل.. الداخلية تعلن تصفية خلية إخوانية بالقليوبية

طائرة مدنية

إحباط اختطاف طائرة مدنية بطريقها إلى موسكو

برلماني

مقترح برلمانى لتخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور للداخلية

محكمة النقض

النقض تؤيد السجن المشدد لمتهمي حرق كنيسة سوهاج

مقتل 675 امرأة علي يد الحوثيين

مقتل 675 امرأة على يد الحوثيين

محيي عيسي

قيادي إخوانى: منصات الإسلاميين بالتحرير ضيّعت الثورة

وليد سليمان

الأهلي يكشف موقف وليد سليمان من التدخل الجراحي

اعتصام رابعة والفض

تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا بفض اعتصام رابعة

كريستيانو رونالدو

الحكم على رونالدو بالسجن 23 شهراً وغرامة 19 مليون يورو

رسميًا..

أرسنال يعلن إصابة "بيليرين" بقطع فى الرباط الصليبى

الرياضة

أرسنال يساند النني قبل مواجهة مالي
أرسنال يساند النني قبل مواجهة مالي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

غياب وليد سليمان عن الأهلي شهرين

#

صانع ألعاب الأهلى يجرى جراحة الصليبى الثلاثاء

#

"أجايي" يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

#

إصابة أحمد مجدي بقطع في الرباط الصليبي

قطع

رباط صليبي

جراحة

الأرسنال

عاجلة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، حجم إصابة الإسباني هيكتور بيليرين لاعب الفريق، التي تعرض لها خلال مشاركته مع الجانرز أمام تشيلسي، السبت الماضي، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرسنال في بيانه، إن هيكتور بيليرين مدافع الفريق، تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري، وسيغيب عن الملاعب فترة ما بين 6 إلي 9 أشهر.

وأكد النادي الإنجليزي في البيان، أن اللاعب الإسباني هيكتور بيليرين سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أرسنال يعلن إصابة "بيليرين" بقطع فى الرباط الصليبى
» شاهد.. "سما" لـ"ريهام سعيد": "انتى مش هتبطلى كذب"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» عارضة أزياء عالمية يتركها خطيبها بعد إصابتها بالسرطان
» تفاصيل صادمة فى العثور على جثة مقطعة أشلاء
» تحذير.. "واتساب" يفاجئ مستخدميه بخاصية خطيرة غير متوقعة
» حظر الذبح الحلال يثير غضب مسلمى بلجيكا
» 20 نصيحة لتجنب مخاطر القيادة تحت تأثير الشبورة
» أمن أسيوط يكشف غموض مقتل الطفلة "مريم"
» غرامة 50 مليون يورو على "جوجل"
» غلق الطريق الدائرى الإقليمي بسبب الشبورة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:26 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة