هيثم سراج مديرًا تنفيذيًا لـ"الأولى" للتأجير التمويلى

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أمينة عبد العال

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تمويل

الأولى

هيثم سراج

أصدر مجلس إدارة شركة «الأولى» للتأجير التمويلي برئاسة حسن حسين، قرارًا بترقية هيثم سراج رئيس قطاع التسويق لشركة «الأولى»، رئيسًا تنفيذيًا لشركة «الأولى» للتأجير التمويلي.

يذكر أن «الأولى» من أوائل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بجمهورية مصر العربية، وقد تم تأسيسها في أغسطس عام 2003 كشركة مساهمة مصرية، وبدأت ممارسة النشاط الفعلي في فبراير 2004 طبقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتها التنفيذية.

يبلغ رأس مال شركة الأولي للتأجير التمويلي 170 مليون جنية وتعد من كبرى الشركات فى السوق المحلي المصري في قطاع التأجير التمويلي وتستحوذ علي حصة سوقية لا تقل عن 7% من حجم السوق المصري في قطاع التأجير التمويلي.

تقوم الشركة بتمويل كل المعدات والآلات والمشروعات الصناعية الكبرى والمباني الإدارية وكبرى المستشفيات بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية كما أنها تقوم بترويج وتدبير كبرى المشروعات القومية بالتعاون شركات التأجير التمويلي وبقيمة تمويل تفوق المليار جنيه للمشروع.

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