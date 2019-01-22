  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:45 م
بحث متقدم
بث مباشر.. السيسي يفتتح " الاستزراع السمكي "

السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب

الداخلية

بالتفاصيل.. الداخلية تعلن تصفية خلية إخوانية بالقليوبية

طائرة مدنية

إحباط اختطاف طائرة مدنية بطريقها إلى موسكو

برلماني

مقترح برلمانى لتخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور للداخلية

محكمة النقض

النقض تؤيد السجن المشدد لمتهمي حرق كنيسة سوهاج

مقتل 675 امرأة علي يد الحوثيين

مقتل 675 امرأة على يد الحوثيين

محيي عيسي

قيادي إخوانى: منصات الإسلاميين بالتحرير ضيّعت الثورة

وليد سليمان

الأهلي يكشف موقف وليد سليمان من التدخل الجراحي

اعتصام رابعة والفض

تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا بفض اعتصام رابعة

كريستيانو رونالدو

الحكم على رونالدو بالسجن 23 شهراً وغرامة 19 مليون يورو

بالصورة..

جراحة ناجحة للاعب محمد محمود فى ألمانيا

الرياضة

محمد محمود
محمد محمود

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

صانع ألعاب الأهلى يجرى جراحة الصليبى الثلاثاء

#

بالصور.. بعد ذبحه لسرقته.. إنقاذ شاب من الموت بخياطة قصبته الهوائية

#

الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"الخطيب"

#

48 ساعة مدة بقاء الخطيب في العناية المركزة

الاهلى

عملية

رباط صليبي

محمد محمود

جراحة ألمانيا

أكد نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي الأمامي وغضروف الركبة، بنجاح تحت إشراف الطبيب الألماني أندرياس فايلر، في أحد المستشفيات الخاصة ببرلين.

وقال نادر شوقي، إن مدة الغياب اللاعب ستكون قرابة الـ8 أشهر، بعدها يمكنه العودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

وأوضح وكيل اللاعب، أن محمد محمود سيبقى في ألمانيا حتى الجمعة المقبل، بعدها يحدد الطبيب الألماني، فايلر مصيره من البقاء لفترة جديدة في ألمانيا أو العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل.

وكان محمد محمود تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وغضروف الركبة في مباراة الأهلي أمام سموحة بالدوري الشهر الجاري وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أرسنال يعلن إصابة "بيليرين" بقطع فى الرباط الصليبى
» شاهد.. "سما" لـ"ريهام سعيد": "انتى مش هتبطلى كذب"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» عارضة أزياء عالمية يتركها خطيبها بعد إصابتها بالسرطان
» تفاصيل صادمة فى العثور على جثة مقطعة أشلاء
» تحذير.. "واتساب" يفاجئ مستخدميه بخاصية خطيرة غير متوقعة
» حظر الذبح الحلال يثير غضب مسلمى بلجيكا
» 20 نصيحة لتجنب مخاطر القيادة تحت تأثير الشبورة
» أمن أسيوط يكشف غموض مقتل الطفلة "مريم"
» غرامة 50 مليون يورو على "جوجل"
» غلق الطريق الدائرى الإقليمي بسبب الشبورة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:26 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة