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الأهلي يكشف موقف وليد سليمان من التدخل الجراحي

الرياضة

وليد سليمان
وليد سليمان

وكالات- الدويني فولي

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أكد خالد محمود، طبيب الأهلي، أن وليد سليمان، لن يحتاج لتدخل جراحي، وأن فترة علاجه ستستمر لمدة 5 أسابيع.

وأشار طبيب الفريق، إلى أنه قام بعرض وليد سليمان، علي الدكتور أحمد عبد العزيز، والذي أكد أن حالة اللاعب لا تحتاج إلى تدخل جراحي في غضروف الركبة، وهو ما تطابق مع رأي طبيب الأهلي بعد إجراء سليمان لأشعة في الجزائر قبل العودة إلى القاهرة.

وتعرض سليمان، لجزع في الرباط الداخلي للركبة، وجزع في رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة في الغضروف لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وبدأ سيلمان، تنفيذ برنامج علاجي في الأهلي.

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