الحكم على رونالدو بالسجن 23 شهراً وغرامة 19 مليون يورو

22 يناير 2019 - 01:02 م

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، اليوم الثلاثاء على اتفاق التصالح مع مكتب إدعاء مدريد، والذي على أساسه صدر حكم على اللاعب بالسجن لمدة 23 شهراً وغرامة قدرها 18.8 مليون يورو لتهربه من دفع 5.7 مليون دولار لوزارة المالية الإسبانية بين عامي 2011 و2014.



وقالت مصادر قضائية إن المهاجم البرتغالي أقر بالوقائع أمام محكمة مقاطعة مدريد في محاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، لكونها إجراءات شكلية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دفاع اللاعب ومكتب المدعي العام.



وبهذه الطريقة، قبل رونالدو عقوبة السجن 23 شهرا ودفع غرامة بمقدار 18.8 مليون يورو، لارتكابه أربع جرائم ضريبية بين عامي 2010 و2014 - حين كان يلعب في ريال مدريد- تهرب بموجبها من دفع ضرائب بقيمة 5.7 ملايين يورو.

وفي ظل الحشد الإعلامي أمام المحكمة، وصل اللاعب صباح اليوم إلى المحكمة في شاحنة سوداء برفقة صديقته العاطفية جورجينا رودريجيز، وكان يرتدي بذة سوداء ونظارة شمس تحمل نفس اللون وابتسم للجميع ووقع على بعض الأوتوجرافات قبل أن يدخل إلى المبنى.