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ضبط أحد طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بمطروح

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ضبط شخصين بحوزتهما اسلحة نارية
ارشيفية

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تمكنت الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من إنهاء مشاجرة بمطروح بعد ورود بلاغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح بحدوث بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصابين، داخل أرض صحراوية بالكيلو 70 طريق "العلمين- وادى النطرون" بدائرة القسم.. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمطروح إلى محل البلاغ حيث تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من:

"طرف أول":

1- عبد العاطى.ع.س "سن 65 مقاول - له معلومات جنائية" .

2.مهنى.ع.ع "سن 40 عاطل- متوفى إثر إصابته بعيار نارى بالرأس" .

3.سعد الله.ع.ى "سن 54 عاطل- مصاب بعيار نارى بفخذه الأيسر".

4.متوح.ص.م "سن 57 عاطل- مصاب بعياريين ناريين بالذراع الأيسر والمؤخرة" .

5.جمعة.ع.س "سن 54 عاطل- مصاب بعيار نارى بيده اليمنى" .

6.مرتاح.ع.ع "سن 41 عاطل- مصاب بعيار نارى بالبطن" .

7.ناجح.م.س "سن 28 عاطل- مصاب بعيار نارى بالصدر" مقيمين بدائرة القسم .. تم نقلهم لمستشفيات "الحمام ، اليوم الواحد ، برج العرب" .

"طرف ثان":

8.رياض.م.ر "سن 25 عاطل - له معلومات جنائية" .

9.عبد الخالق.ع- "هارب" .

10.محمد.ع.ع-"هارب"- مقيمين بالدلنجات بالبحيرة.

لوجود خلافات بين الطرفين حول حيازة كسارة محاجر ، قام خلالها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول فأودوا بحياة الثانى وأصابوا الباقين .. حيث أمكن ضبط الثامن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين والسلاح المستخدم فى الواقعة.


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