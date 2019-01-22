ذراع بشار اليمني يشبه نفسه بـ "خالد بن الوليد"

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سهيل الحسن

خالد بن الوليد

سهل الغاب

كشف مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة علي منصات التواصل الاجتماعي عن كلمة للعميد "سهيل الحسن" المسؤول عن "قوات النمر" الموالية لنظام الأسد أثناء زيارة معسكر جورين في سهل الغاب، وهو يشبه نفسها بالصحابي خالد بن الوليد.

وجاءت زيارة النمر للمنطقة بعد رفض قوات من الفرقة الرابعة والمتطوعين في صفوفها في منطقة سهل الغاب والمحسوبين على إيران، تسليم حواجزهم لقوات "الفيلق الخامس" التابع للقوات الروسية.

وظهر الحسن في مقطع مصور ، وهو يمسك ببخور ويقوم باشتمامه، قبل أن يستقبله عناصره بهتاف بالروح بالدم نفديك يا بشار.

كما ظهر في مقطع آخر وهو يتكلم أمام عناصره: "والله إني لأشوق إلى لقائهم منهم إلى ديارهم، والله لألف طعنة بالسيف أهون علي من الموت على فراش المذلة"، حيث رد عليه عناصره بالقول : "الله يحميك سيدي".

وتشبه كلمات الحسن في هذا الحديث  ما روي عن الصحابي الجليل "خالد بن الوليد"، حينما حضره الموت فقال : "لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي، ، كما يموت العَيْر فلا نامت أعين الجبناء".

يذكر أن النمر قد شبه عناصره المقاتلين في وقت سابق بـ "الملائكة"، حيث انتشر مقطع مصور يقول فيه: "هلق أنتوا 100 واحد، يعني 100 ألف، فلا تأكلوا هم".

كما صرح أمام وسائل الإعلام في مطار كويرس في ريف حلب: "على العالم كله أولا أن يعرف عدو العالم، وعلى من يدعم أعداء العالم أن يعرف أنه ليس من العالم، وإذا كان يظن من يقول غير ذلك فلينتظر منا ولينتظر منهم، أقول منهم أعداء العالم البرهان والدليل".

و قوات النمر هي مجموعات مقاتلة إلى جانب جيش الأسد على الأراضي السورية، ويحظى عناصرها من المتطوعين بعقود رسمية، وبتمويل ودعم لوجستي من روسيا.

وكان قد انتشر في وقت سابق على وسائل الإعلام خبر لم يتم التحقق منه، :"أن بعثة التنقيب عن الآثار التابعة للمخابرات الجوية تداهم منزل العميد سهيل الحسن في المزة 86، وتعثر على 2 طن من الآثار المسروقة".
الفيديو:

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