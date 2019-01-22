اختفاء طائرة لاعب الأرجنتين العالمى

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متابعات- محمد الخرو

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الارجنتين

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نانت الفرنسى

اختفت طائرة على متنها اللاعب "إيميليانو سالا" نجم منتخب الأرجنتين المحترف بين صفوف نانت الفرنسي، من على شاشات أجهزت الرادار أعلى قناة المانش.

وقالت إذاعة "آر تى إل" الفرنسية اليوم الثلاثاء إن الطائرة أقلعت من مطار "نانت" الدولى مساء أمس الإثنين، وكانت فى طريقها إلى مدينة "كارديف" فى بريطانيا.. مضيفًا أن عمليات البحث لا تزال متواصلة حتى الآن بحثًا عن الطائرة وركابها البالغ عددهم ثلاثة أشخاص.

وأوضحت الإذاعة أن الظروف الجوية أمطار ورياح فى هذه المنطقة تعيق عمل المنقذين حيث تم الاستعانة بمروحيتين وزوارق إنقاذ بحثا عن الطائرة.

وكان نادى "كارديف سيتي" الإنجليزى قد أعلن رسميا فى 20 يناير الجارى تعاقده مع الأرجنتينى "سالا" خلال فترة الإنتقالات الشتويه الجارية حيث بلغ مدة التعاقد 3 مواسم ونصف مع نادى كارديف سيتى مقابل 18 مليون باوند كأغلى صفقه فى تاريخ النادي.

يذكر أن "إيميليانو سالا" شارك فى 21 مباراة حتى الآن مع نادى "نانت" الفرنسى خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

 


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