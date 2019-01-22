جناح على هيئة طائرة بمعرض القاهرة للكتاب

22 يناير 2019 - 11:46 ص

أقامت الشركة الوطنية مصر للطيران جناحا كبيرا على شكل مجسم تمثيلي للمطار وطائرة مصر للطيران بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي والمقرر انطلاقه في 23 يناير الجاري، في أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس، وذلك لتعريف رواد المعرض من الأطفال والشباب بثقافة السفر والطيران من خلال تجربة ممتعة تشمل مراحل إجراءات السفر وتقديم الوجبة على الطائرة وأيضًا تقديم الهدايا للرواد والزائرين.

كما يضم الجناح وفقًا لبيان الشركة تقديم خدمات إنهاء إجراءات كارت المسافر الدائم والرد على كافة الاستفسارات و تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران في رعاية معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي كناقل رسمي لوفود الحدث والعارضين حيث تنطلق فعاليات المعرض هذا العام لأول مرة من مقره الجديد بأرض المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس وتحرص الشركة القابضة لمصر للطيران كل عام على المشاركة في هذا الحدث الثقافي المهم.

كما تشارك هذا العام بتقديم كافة التسهيلات لنقل ضيوف المعرض والمشاركين به والذين يمثلون 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفى السياق ذاته تشارك الإدارة العامة للثقافة الجوية بوزارة الطيران بالمعرض من خلال إقامة ورش عمل لنشر الثقافة الجوية للمواطنين وخاصة الشباب وعموم النشء بالإضافة إلى العديد من الأنشطة منها نماذج محاكاة للطيران الفعلي والطيران اللاسلكي إضافة إلى إصدارات الوزارة المتخصصة بمجالات الطيران المدني.

كما ستقام عدة أنشطة بمخيم الأطفال وورش فنية وهدايا تذكارية ستقدم لزوار المعرض في إطار تنمية الوعي والمعرفة بمختلف أنشطة الطيران. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بالمشاركة في كافة الأحداث الثقافية والفكرية الهامة التي تقام بمصر والتى تساهم في تنمية الفكر ونشر الوعى في مختلف المجالات وخاصة مجال الطيران المدنى.