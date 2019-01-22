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القبض

الاهلى

صن داونز

باكاماني

تمكنت قوات الشرطة بجنوب أفريقيا، من القاء القبض علي لاعب الأهلي السابق، باكاماني ماهلامبي، ولاعب صن داونز الحالي، بسبب قيادته سيارته بشكل مرعب.

وقالت صحيفة "سيتزين" الجنوب أفريقية، أن الشرطة تحفظت علي سيارة اللاعب بعد ان تم القبض عليه، وقامت باجراء تحاليل مخدرات وكحول للاعب وخرجت النتيجة بعدم وجود أي مواد مخدرة داخل جسم اللاعب لوم تكن هه القيادة تحت تأثير المخدر.

وكان "باكا" قد انتقل إلى صفوف الفريق الجنوب أفريقي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب فشله في إثبات نفسه بين صفوف القلعة الحمراء.


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