مصر جنت ثمار الإصلاح الاقتصادى الجرىء

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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر نجحت بشدة في تنفيذ برنامج إصلاحي جريء وشامل للاقتصاد، وبدأت بالفعل في جني ثمار هذه الإصلاحات.

وأضافت نصر في مقابلة أجرتها مع شبكة "CNN " الأمريكية اليوم الثلاثاء على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا - أننا نتواجد هنا في المنتدى لتوصيل رسالة مفادها أن مصر باتت جاهزة لجذب المزيد من الاستثمارات، وأصبحت مستعدة للقيام بأعمال مع الأطراف الفاعلة سواء من القطاع الخاص أو شركائنا من المؤسسات المالية الدولية.

وأشارت إلى  أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها مصر تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد، كما تم تبني العديد من الإصلاحات التي حسنت مناخ الأعمال، وشجعت القطاع الخاص على المشاركة في قطاعات إستراتيجية لم يكن يشارك فيها من قبل مثل الطاقة والطاقة المتجددة، وهو أمر يدعونا للشعور بالفخر، والاقتصاد المصري بات يحتل مرتبة بين الدول العشر الأوائل في العالم فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق النمو، والمرتبة الأولى في قارة أفريقيا.

وحول التحديات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر وكيفية جذب مستثمرين لهذا القطاع، قالت نصر إن الوضع الأمني في مصر تحسن بشكل ملحوظ، وبالنظر إلى أن المستثمرين يرون مصر كبوابة لقارة أفريقيا فإن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى تتجه الآن للاستثمار في مصر.

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