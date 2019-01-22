» تحذير.. "واتساب" يفاجئ مستخدميه بخاصية خطيرة غير متوقعة

22 يناير 2019 - 11:35 ص

فوجئ مستخدمو واتساب بخاصية جديدة غير متوقعة تقوم بإزالة الرسائل القديمة التى يعود تاريخها إلى 2015.

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية تقريرًا لمراسلها للشئون العلمية والتكنولوجية، هاري بيتيت، عن مشكلة مثيرة في تطبيق "واتساب" ظهرت مؤخرًا.

وقال إن المشكلة تتمثل في اختفاء الرسائل القديمة من الهواتف الذكية ابتداءً بالأقدم.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، قال بعض المستخدمين إن الخلل يمسح الرسائل التي يعود تاريخها لـ2015 أو قبلها، بينما قال آخرون إن رسائل يعود تاريخها للعام الماضي بدأت تختفي.

وتم إخبار خبراء "واتساب" (WABetaInfo )، الذين نشروا تحذيرًا في تغريدة على تويتر.

وفي ذلك المنشور، يشرح أحد مستخدمي "واتساب" كيف بدأت الرسائل تختفي عن هاتفه قبل عدة أسابيع.

وقالت الرسالة: "منذ الشهر الماضي، بدأت الرسائل القديمة تختفي بحسب تاريخها، ولكن الآن تغير هذا التوجه، وكل صباح أجد رسالة أو أكثر اختفت.. وحاولت إعادة تركيب التطبيق حوالي خمس مرات، وحاولت إعادة تركيب النظام على هاتفي أيضا، ولكن لم يتغير شيء".

وردًا على تلك التغريدة، قال عشرات من مستخدمي "واتساب" إن رسائلهم تختفي أيضا.

وغرّد أحد المستخدمين قائلا: "إن الرسائل التي يعود تاريخها لما قبل يونيو 2018 اختفت".

وغرد آخر: "بعض الرسائل من 2015 بدأت تختفي بشكل عشوائي".

وقال أحد المستخدمين الحائرين بألم إن هذا الخلل تسبب بحذف أول رسالة "واتساب" أرسلها إلى المرأة التي هي الآن زوجته.

ويبدو أن الخلل يؤثر فقط على مستخدمي هواتف أندرويد بينما نجا مستخدمي "آيفون" من آثار ذلك الخلل.

وقال متحدث باسم واتساب لصحيفة "صن أون لاين": "لدينا علم بالخلل، ونعمل على إصلاحه للمستخدمين الذين واجهوا هذه المشكلة".