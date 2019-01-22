مصر والصين يحولان الصحراء إلى «جنة»

22 يناير 2019 - 11:20 ص

سلطت وكالة "شينخوا" الصينية، الضوء على التطورات التي تمت في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، إذ استطاع البلدان تحويل الصحراء إلى منطقة مزدهرة، وهو ما يدفعنا للقول إن الأحلام ممكن أن تتحقق وبسهولة.

وتابعت الوكالة، في تقريرها، أن المشروع الذي يهدف إلى بناء مدينة جديدة خارج الصحراء، شهد تطورًا سريعًا في السنوات الثلاث الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه قبل ثلاث سنوات بالضبط، حضر الرئيس الصيني شي جين بينج مراسم افتتاح المرحلة الثانية من منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

نمو سريع

بدأت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، والتي تقع على مسافة 120 كم شرق القاهرة بالقرب من قناة السويس، رسميًا في عام 2008 وتبلغ مساحتها 1.34 كيلومتر مربع للمرحلة الأولى، وتغطي المرحلة الثانية من المنطقة مساحة تبلغ 6 كيلومترات مربعة.

وخلال زيارته الرسمية إلى مصر قبل ثلاث سنوات، قال "شي" إن "المشروع سوف يجلب إلى مصر أكثر من 100 من شركات المنسوجات والملابس الجاهزة والمعدات النفطية والدراجات النارية وشركات الطاقة الشمسية، كما سيخلق أكثر من 10000 فرصة عمل محلية".

وأوضحت الوكالة أن كل من الرئيس "شي" و"السيسي" تحدث عدة مرات في السنوات الثلاث الماضية، وتوصلا إلى توافق حول تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وهي رؤية قدمها الرئيس الصيني في 2013 لتعزيز التنمية المشتركة على طول طرق الحرير البرية والبحرية التاريخية.

ومن جانبه، قال ليو أيمن، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصينية للاستثمارات المحدودة في الصين وأفريقيا، إنه "على الرغم من إطلاق المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات، فإن الكثير من المساعي الجديدة من كلا البلدين منحت البرنامج المزيد من الفرص في السنوات الأخيرة للمنطقة في مصر".

وتابع: "على سبيل المثال، في أغسطس 2018، أنجزت شركة "جيوشي" الصينية العملاقة المصنعة للألياف الزجاجية، والتي تم إدخالها إلى مصر عبر المنطقة، إنتاج 200 ألف طن من الألياف الزجاجية من خلال فرعها المحلي، ما يجعل مصر خامس أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم".

وأضاف "ليو" أن "بناء البنية التحتية لمساحة 2 كم مربع من المرحلة الثانية قد انتهى، وأن 8 شركات رائدة في الصناعة موجودة بالفعل، باستثمار حوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك مجموعة دايون الصينية العملاقة للدراجات النارية، والتي ستبدأ عملها رسميًا هذا العام".

ووفقًا "ليو" فإنه "خلال العقد الماضي، اجتذب برنامجه أكثر من مليار دولار من الاستثمارات وبلغ إجمالي قيمة الإنتاج نحو 1.2 مليار دولار".

وفي السياق، قال أحمد عبد الباقي، المدير الهندسي في المنطقة، إنه "يتمتع بثقة أكبر في توسعه، وذلك بعد رؤيته التقدم السريع للمرحلة الأولى في المنطقة".

وذكرت الوكالة أنه بالإضافة إلى كون المنطقة مجموعة من المؤسسات الصناعية، سيتم تحويل منطقة التعاون إلى مجتمع متكامل مع مجموعة من المرافق الداعمة مثل المطاعم ومحلات السوبر ماركت، ومن المخطط إنشاء مناطق سكنية ومركز تسوق.

وقال "عبد الباقي": "إن تيدا -الاسم المختصر لمنطقة التعاون- هو المكان الذي يعتني بجميع تفاصيل حياتك اليومية، وهو ما يدفعني في التفكير لجلب عائلتي هنا في المستقبل".

وبدوره، قال علاء عبد الكريم، مستشار الهيئة العامة لشئون المنطقة الاقتصادية، إن "تيدا أنشأت مجتمعًا إنمائيًا متكاملاً، ليس فقط مجرد مصانع".