» السفير الكوري: استئناف الرحلات المباشرة بين مصر وكوريا بعد انقطاع طويل

22 يناير 2019 - 11:15 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نعمل الآن علي تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات وتوفير مناخ جيد للاستثمار من أجل زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية، جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية أمس "الإثنين" مع يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له.

من جانبه أعلن السفير الكوري بالقاهرة استئناف الرحلات المباشرة بين مصر وكوريا بعد انقطاع طويل، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث الإرهابية إلا أن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان فى منطقة الشرق الأوسط.

كما قدم السفير الكورى مقترحا من جانب الشركات الكورية بشأن ميكنة الأعمال والخدمات الجمركية والذي يمكن تطبيقه في مصر وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين وتعميق أوجه الشراكة وقد أشاد وزير المالية بهذا المقترح مؤكدًا أنه سيتم دراسة مدي إمكانية إرسال عدد من كوادر وزارة المالية ومصلحة الجمارك إلى كوريا الجنوبية لتلقي التدريب الأمثل علي تطبيق هذه الأنظمة التكنولوجية.

وأشاد السفير الكوري بالإنجازات التي قامت بها وزارة المالية في الفترة الماضية واستعرض عددًا من المشكلات المتعلقة بالضرائب والجمارك التي تواجه الشركات الكورية في مصر.

وأوضح الوزير حرص وزارة المالية ومصالحها التابعة علي حل هذه المعوقات في أسرع وقت ممكن معلنًا أنه سوف يقوم بزيارة كوريا الجنوبية قريبًا لجذب مزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر ومناقشة المعوقات والمقترحات من الجانب الكوري من أجل الوصول إلي مزيد من التعاون المشترك.