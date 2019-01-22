» 20 نصيحة لتجنب مخاطر القيادة تحت تأثير الشبورة

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قرار

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة نصائح للمواطنين لتجنب مخاطر القيادة تحت تأثير الشبورة، فيما قررت الإدارة غلق 3 طرق (الإسكندرية الصحراوي - العلمين - شبرا بنها الحر)؛ بسبب انخفاض مستوى الرؤية نتيجة الشبورة المائية، وناشدت الإدارة قائدي السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، والالتزام بقواعد السير الآمنة في الشبورة وتعليمات رجال حفاظًا علي حياتهم.

والنصائح هى..

- القيادة في الشبورة المائية:

- لا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما

- الالتزام بتعليمات رجل المرور

- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف

- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتى لا تحجب الرؤية عن قائد السيارة

- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك

- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأي سبب من الأسباب

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك

- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى

- لا تتخط السيارة التي أمامك أثناء الشبورة

- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب

- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدًا عن الطريق

- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها أقصى يمين الطريق أعلى الطبان وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر


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