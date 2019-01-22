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"القوى العاملة" تعلن قبول طلبات 200 سائق للعمل بالسعودية

الحياة السياسية

وزير القوي العاملة _محمد سعفان
وزير القوي العاملة _محمد سعفان

متابعات حنان حمدتو

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أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم بداية قبول طلبات 200 سائق للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية من الأحد المقبل حتى 10 فبراير 2019، برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودي أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فضلاً عن توفير المسكن المؤثث لأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبي شامل، وتوفير زي للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لدية رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلاً عن خبرة في قيادة الأتوبيسات الكبيرة، وحاصلاً عن شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

وأوضح سعفان أن المستندات المطلوبة هي: شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي ، ومن جواز السفر(إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

وسيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يومًا في القاهرة لمن يقع عليه الاختيار، وسوف تتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكاملة، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

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