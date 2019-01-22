  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:14 م
بحث متقدم
سحر نصر

مصر جنت ثمار الإصلاح الاقتصادى الجرىء

صدام حسين

ألف وثيقة تكشف أسرارًا جديدة عن سقوط "صدام"

صورة الخبر

مصر والصين يحولان الصحراء إلى «جنة»

الاهلى

القبض علي لاعب الأهلي السابق

حفيدة الملك فاروق

بالصور.. خطأ فادح لـ"الأهرام" بسبب حفيدة الملك فاروق

مدون إسرائيلي

مدون إسرائيلي يؤدي صلاة عبرية بمسجد قطر الكبير

القوات المسلحة

بالفيديو.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 59 تكفيريا

علي خامنئي

رواد "تويتر" لخامنئي: تدخل الموقع وحاجبه عنا

مكرم عبيد

طلاب يهتفون: يحيا "الشيخ مكرم عبيد"..هذه قصتهم

برشلونة

صفقة لـ"برشلونة" بـ8 ملايين يورو

65 قتيلاً فى هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية بأفغانستان

عرب وعالم

إيران وروسيا تدعمان حركة طالبان
إيران وروسيا تدعمان حركة طالبان

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

انتحاري يفجر نفسه فى قاعدة عسكرية

#

الإعدام لـ41 إرهابياً شاركوا في هجوم على الجيش التونسي

#

مقتل 40 من الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

لقي 65 شخصًا على الأقل مصرعهم في هجوم مسلح تبنته حركة طالبان استهدف قاعدة عسكرية لوكالة الاستخبارات الأفغانية في وسط أفغانستان حسب مسئولين محليين.

وأضافوا أن الهجوم بدأ صباح الإثنين عندما اقتحم المهاجمون نقطة تفتيش عسكرية بسيارة ملغومة فجروها داخل مركز تدريب قوات الأمن في ميدان شار عاصمة ولاية وردك.

وقال محمد سردار بخاري، نائب رئيس المجلس البلدي لولاية وردك التي وقع فيها الهجوم لوكالة فرانس برس " أخرجنا نحو 45 جثة من تحت الانقاض".

وذكر مصدر آخر مقيم في ميدان شار أن أكثر من 100 من قوات الأمن قتلوا في الهجوم على المجمع.

وازداد نفوذ طالبان منذ انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة من أفغانستان عام 2014، مع إعلان انتهاء العمليات القتالية بقيادة الولايات المتحدة ضد "طالبان" رسميا، واستمرت بعض عناصر القوات الأجنبية في البلاد بهدف "تدريب مساعدة القوات الأفغانية".

وتقول بعض التقارير الإعلامية إن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص ، رغم أن هذا لم يتم تأكيده رسمياً.

وفي حال ارتفع عدد القتلى إلى هذا الرقم، فسيكون الهجوم واحداً من أكثر الهجمات دموية ضد أجهزة الاستخبارات الأفغانية منذ ما يقرب من عقدين.

وقال مسؤولون محليون لبي بي سي إن 30 شخصاً على الأقل أصيبوا خلال الهجوم الذي أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن قوات الأمن الأفغانية منعت محاولة ثانية لتفجير سيارة في نفس القاعدة بعد مقتل ثلاثة مهاجمين.

وفي العام الماضي، قال الرئيس أشرف غني إن أكثر من 28 ألفا من عناصر الشرطة والجنود الأفغان قتلوا منذ 2015.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أمريكيين وأفغان كانوا قد حجبوا هذه المعلومات في وقت سابق بوصفها معلومات سرية للغاية.

وفي نوفمبر الماضي، استضافت روسيا اجتماعا دوليا مهماً حول أفغانستان في موسكو يهدف إلى بدء محادثات سلام، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها مقاتلون من طالبان مثل هذه الاجتماعات.

من هم طالبان؟

ظهرت طالبان في أوائل التسعينات بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان قبيل انهيار الاتحاد السوفيتي.

حكم المسلحون أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001 إلى أن تم دحرهم على يد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير.. "واتساب" يفاجئ مستخدميه بخاصية خطيرة غير متوقعة
» حظر الذبح الحلال يثير غضب مسلمى بلجيكا
» 20 نصيحة لتجنب مخاطر القيادة تحت تأثير الشبورة
» أمن أسيوط يكشف غموض مقتل الطفلة "مريم"
» غرامة 50 مليون يورو على "جوجل"
» غلق الطريق الدائرى الإقليمي بسبب الشبورة
» اليوم.. استكمال محاكمة بديع وآخرين فى اعتصام رابعة
» السفير الكوري: استئناف الرحلات المباشرة بين مصر وكوريا بعد انقطاع طويل
» وقف تسجيل برنامج محمود سعد فى الشارع
» إعلامي: "الاستثمار الحلال طريق اللي يروح ميرجعش"
» ريهام سعيد: "طلبوا مني 10 آلاف جنيه ورفضت"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة