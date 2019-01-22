» اليوم.. استكمال محاكمة بديع وآخرين فى اعتصام رابعة

22 يناير 2019 - 10:58 ص

تباشر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع الشهود بمحاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة".

واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة لأقوال الشهود وقررت تغريم 8 من شهود الإثبات 1000 جنيه لكل منهم، لعدم حضورهم الجلسة، وطالب محامى محمد بديع التصريح لموكله بعمل توكيل خاص لابنه بلال.

وأمرت المحكمة بالقبض على 35 متهما الحاضرين بجلسة، واعتبار الحكم الغيابى قائم في حق 7 متهمين لم يحضروا بجلسة الماضية.

وخلال إحدى الجلسات، تلا ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين في القضية، وعقب ذلك سألت محكمة الجنايات المتهمين عن ارتكابهم الوقائع فأنكروا جميعا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.