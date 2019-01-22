"الإفتاء": الإكثار من الكلام يقسى القلوب

22 يناير 2019 - 10:58 ص

دعت دار الإفتاء المصرية روادها إلى الانتباه لما يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة نهى فيها عن الإكثار من الكلام؛ لأنه يتسبب في إبعاد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كثرة الكلام بغير ذكر الله تجعل قلب الإنسان قاسيًا موحشًا، بعيدًا عن المولى عز وجل، مشيرة إلى أن قسوة القلب تجعل الشخص أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى.

واستشهدت بما ورد في سنن الترمذي، أنه قال سول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي».