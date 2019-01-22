بالفيديو.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 59 تكفيريا

22 يناير 2019 - 10:57 ص

فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الاتية:



- تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء علي 44 فرد تكفيري عثر بحوزتهم علي عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث .



وفى ضربة إستباقية لقوات الشرطة المدنية ، تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطنى أسفرت عن القضاء على 15 فرد تكفيرى شديدى الخطورة .



- القبض على ( 142) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .



- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد ( 15 ) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية ، وعدد ( 43 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة .



قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عدد (56) عربة دفع رباعى تستخدمهم العناصر التكفيرية (6 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 39 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى – 11 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ) ، بالإضافة الى تدمير عدد (2) مخبأ للعناصر التكفيرية .



- إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء .



قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد ( 242 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات .



كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات :-



حيث تمكنت من ضبط 104 بندقية مختلفة الأنواع و250 طلقة مختلفة الأعيرة ، وضبط عدد 2666 كجم لجوهر الحشيش المخدر و 6826 كجم من نبات البانجو و 43 كجم من مادتي الهيروين والأفيون ، و 2مليون ونصف قرص مخدر .



كما تمكنت من ضبط عدد 85 عربة و 6 دراجة نارية تستخدم فى أعمال التهريب ، بالإضافة إلى ضبط 15 جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن ، وضبط عدد من المبالغ النقدية ، كما تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 2189 فرد من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للبلاد .



- وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين بشمال سيناء تم اكتشاف وتدمير 6 فتحة نفق .



ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم إستشهاد ضابط و6 جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الارهابية. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء علي جذور الارهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.

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