طلاب يهتفون: يحيا "الشيخ مكرم عبيد"..هذه قصتهم

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السادات

مكرم عبيد

الشعرواي

محمود جامع

اشتهر الأديب والمفكر الراحل محمود جامع بعلاقته الواسعة الأدبية والدينية والسياسية، خاصة مع الرئيس الراحل "أنور السادات".

وعاصر الأديب الراحل عهد الملك فاروق وناصر والسادات وبداية عصر مبارك، ثم شهد وهو في الظل عهود ثورة 25 يناير وما تلاها.

وكان جامع بحسب رواية المفكر والداعية الإسلامي ناجح إبراهيم قد دخل الإخوان في الأربعينيات فقبض عليه 1954 فذهبت والدته إلى السادات الذي أصبح عضوًا بمجلس قيادة الثورة فتوسطت للإفراج عنه ونجحت وساطتها وأفرج عنه.

وعرض عليه السادات بعد ذلك الانضمام للاتحاد الاشتراكى فدخله كما دخله الكثير من الإخوان الذين تركوا التنظيم، ثم توثقت صلته بالسادات حينما كان نائبًا للرئيس ومرض عدة أشهر بجلطة فى القلب فى قريته ميت أبو الكوم وطلب من جامع أن يكون معه ليخفف عنه عناء الوحدة والمرض لأن كليهما كانا يتفقان فى أمور كثيرة.

وأضاف إبراهيم أن جامع كان يؤكد أن «الدهاء والذكاء هما مفتاح شخصية السادات فقد كان يستطيع أن يصبر طويلا على فريسته حتى تسقط وحدها».

وعن علاقته بالشيخ الشعراوى أوضح أنها بدأت فى الأربعينيات حينما كان طالبا فى طنطا الثانوية وخرج فى مظاهرات الطلاب، وكان الشعراوى يخطب فيهم خطبا حماسية ملتهبة، فقبض على د.جامع مع مجموعة من الطلاب، فذهب الشعراوى إلى رموز الوفد فى القاهرة وأحضر للطلاب مكرم عبيد باشا الذى ترافع عنهم مرافعة رائعة بالفصحى واستشهد فيها بآيات قرآنية كثيرة فلما أفرج عنهم من سرى المحكمة حملوا مكرم عبيد على أعناقهم وهم يهتفون «يحيا الشيخ مكرم».

وقد توثقت مع الأيام علاقة جامع والشعراوى، وسافرا مرارا معا إلى الحج والعمرة ورحلات متفرقة وفى إحدى هذه الرحلات كان الشعراوى يوزع صررا من النقود كلما طاف بالبيت مرة امتثالا لقوله تعالى: «فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً» وقد يعطى الرجل الواحد عدة مرات، وفى مرة أعاد رجل الصرة قائلا: «أنا سفير ليبيا فى المملكة وأخذت الصرة بركة ولكنى لا أحتاج إليها».

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