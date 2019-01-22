صفقة لـ"برشلونة" بـ8 ملايين يورو

22 يناير 2019 - 10:42 ص

تعاقد نادي برشلونة مع اللاعب كيفن برنس بواتينج نجم منتخب غانا المحترف بين صفوف ساسولو الإيطالي.

وأعلن "برشلونة" عبر موقعة الرسمي أن التعاقد مع اللاعب الغاني علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف الموقع ان النادي توصل لاتفاق مع ساسولو بالحصول على خدمات بواتينج مقابل 8 ملايين يورو، مع وجود بند بأحقية الشراء في نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب بشكل رسمي لوسائل الإعلام والجماهير عقب التوقيع بشكل رسمي اليوم الثلاثاء .