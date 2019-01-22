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"التضامن" تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

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وكالات- حنان حمدتو

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تفتتح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء معرض ديارنا 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستمر حتى 5 فبراير بمشاركة 500 عارض وعارضة علي مساحة عرض تصل إلى 5 آلاف متر مربع و يرافقها فى الافتتاح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ووزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم و70 من شباب المصريين فى الخارج.

وقالت والى فى بيان لها إنها دعت الوزيرة نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة لحضور المعرض وشباب الجيل الثانى والثالث من شباب المصريين فى الخارج ليطلعوا على الحرف اليدوية والمنتجات التراثية التى تمثل الثقافة المصرية الأصيلة وخصوصًا أن المعرض يحتفى بأسوان ضيف شرف المعرض ويخصص لمنتجاتها مساحة متميزة.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستسعى من خلال معرض ديارنا لإطلاق إستراتيجية دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال فرص تسويقية وتدريبية وتمويليه لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها من الاندثار.

وكشفت والى عن أقامة عدد من الفعاليات والأنشطة على هامش معرض ديارنا يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تقام لأول مرة منها عروض فولكلورية بالتعاون وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب عروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة والجلود وغيرها ومنطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم كما أن المعرض سيتضمن منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن الثقافة المصرية فى المحافظات المختلفة.

ويفتح المعرض أبوابه الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة.

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