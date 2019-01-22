أديب يكشف مفاجأة عن قانون طلاء المنازل

22 يناير 2019 - 10:16 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قانون طلاء المباني ليس جديدا إلا أنه لم يتم تطبيقه منذ عام 2008.

وقال "أديب" من خلال برنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، إنه طبقا لهذا القانون، كان لا يجب منح تراخيص البناء لأصحاب العقارات بدون طلاء الواجهة.

وأضاف "أديب": "أنا مع حملة طلاء المباني، لأن مينفعش يكون هذا الشكل القبيح للمدن المصرية، ولكن قبل ما أحدد عقاب لأصحاب العقارات، أقولهم يدهنوا المباني بأنهي آلية وبأي لون".